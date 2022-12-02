«Я люблю тебя, мама!»: 50 военнопленных РФ вернулись в Россию к родным
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Борт с 50 военнопленными РФ приземлился в подмосковном Чкаловском
Фото, видео: 5-tv.ru
Впереди у бойцов реабилитация и лечение в столице.
В подмосковном Чкаловском приземлился борт с российскими военными. Еще несколько дней назад они находились в украинском плену.
50 бойцов освободили благодаря переговорам. Теперь им предстоит пройти лечение и реабилитацию в Москве.
Поскольку встреча с близкими немного откладывается, военные спешат хотя бы услышать родные голоса по телефону.
«Я тебя тоже люблю, мама»;
«Я еду домой!»;
«Братик, я скоро приеду, к тебе лечу», — говорили военнослужащие РФ.
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