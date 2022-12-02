«Время лишений»: таро-прогноз на неделю с 5 по 11 декабря

Фото, видео: www.globallookpress.com / P Deliss; 5-tv.ru

Таролог Айгуль Хуснетдинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем абсолютно во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Таролог Айгуль Хуснетдинова подготовила эксклюзивно для 5-tv.ru общий таро-прогноз на неделю с 5 по 11 декабря.

Основная энергия недели (карта Четверка пентаклей в прямом положении)

На этой неделе очень важно внимательно относиться к своим сбережениям. Лучше всего защищаться от обстоятельств во всех сферах — например, жизненно важно обойтись без ненужных трат, а также не расходовать попусту свое драгоценное время на бесполезные занятия.

«Общая энергия — держать себя в руках и не поддаваться на лишние эмоции, потому что черная пятница уже прошла, и вы должны продолжать жить обычной жизнью», — советует таролог.

Карта говорит о том, что нужно беречь свои ресурсы, и неважно, какие именно: душевные, физические или финансовые.

Финансы (карта Пятерка пентаклей в перевернутом положении)

Однозначно, времена предстоят тяжелые. Предстоящая неделя совсем не годится для того, чтобы тратить деньги, вкладываться в какие-то крупные сделки, покупать серьезные вещи и просить о премии или повышении на службе.

«То есть, в отношении финансов неделя будет неблагоприятная. Пятерка пентаклей всегда говорит нам о том, что это время лишений и время ожидания лучшей поры, поэтому стоит переждать», — предупреждает эксперт.

Здоровье (карта Десятка пентаклей в прямом положении)

Таролог однозначно уверяет нас, что нужно обратить внимание на соблюдение всех профилактических мер, чтобы не заболеть. Лучше раз в месяц проводить своеобразный чек-ап: посещать врачей, дабы не получить неприятные сюрпризы, связанные со своим здоровьем.

«Вы можете записаться на прием к доктору, если вы давно это откладывали. Вы можете посвятить время операции, если вы планировали это сделать», — обращает наше внимание специалист.

В любом случае, благоприятны будут все действия на этой неделе, если они связаны с медициной. Вообще самое время посвятить себя решению бытовых вопросов и не заниматься переживаниями и самокопанием. Фокус вашего внимания нужно сместить на сугубо практичные вещи.

Личная жизнь (карта Маг в прямом положении)

Все в ваших руках! Как вы решите, так и будут складываться ваши отношения в ближайшее время. В каких-то вопросах нужно будет проявить решительность.

«Необходимо проявлять свою волю и не соглашаться на какие-то компромиссы. То есть, если это про вас, то имейте в виду, что жизнь, построенная на постоянном дискомфорте, на постоянных уступках, она приведет к разрыву», — предостерегает Айгуль.

Именно эта неделя может осветить прожектором болезненные точки в ваших взаимоотношениях с любимыми. И нельзя бояться брать «быка за рога», сейчас самое время проявить инициативу.

Совет на неделю (карта Пятерка мечей в прямом положении)

Что уходит — пусть уходит! Основная рекомендация: не держитесь за старое, если что-то покидает вас само, то вам это и не нужно. И неважно, что именно — переживания о прошлом или предыдущее ваше мировоззрение. Все, что бы не уходило из вашей жизни, все к лучшему. Не цепляйтесь за старое, и неделя пройдет благополучно.

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