Тюбинги убивают: в России каждая пятая травма детей была получена от «ватрушки»

В России каждая пятая травма детей с марта по декабрь была получена из-за катания на тюбинге

Фото, видео: www.globallookpress.com / John Wagner; 5-tv.ru

Это статистика с марта по декабрь текущего года. Часто ребенок оказывается в ледяной воде, под колесами автомобиля, а родители усугубляют — катаются вместе с чадом.

Первые снежные горки, первый лед на дорогах и первые травмы. Школьница из Нижегородской области даже сломала позвоночник. Кто-то уже съехал в пруд, кто-то вылетел на автомобильную трассу. Роман Ишмухаметов неожиданно выяснил: самый опасный для катания — тюбинг. Это круглые надувные санки, которые выглядят максимально безобидными.

«Ударились в столб, и чтобы так сильно шаталось нужен сильный удар!».

Удар был такой силы, что сначала жители села подумали: в газовую трубу на полном ходу влетел автомобиль. Когда выбежали на улицу, увидели лежащих на снегу молодых людей. Они катались на привязанной к машине ватрушке.

«Я, например, подумала, что ехала машина и врезалась — вот такой был звук. Труба так зашумела, загремела», — вспоминает местная жительница.

У восьмиклассницы ушиб мозга и перелом позвоночника, у ее друга сломано предплечье. А это уже Москва. После спуска с горы на ватрушке кому-то из детей потребовалась помощь врачей. Зима только началась, а в России на горках уже погибли двое детей. Медики предупреждают — тюбинги в разы травмоопаснее лыж, сноубордов, ледянок и саней.

«Человек сидит вот так вот буквально, фиксирован только „пятой точкой“. Ногами он никак не касается поверхности земли, и в этот момент у него могут быть травмы, несовместимые с жизнью, связанные с соскальзыванием позвонков. Ватрушка еще крутится, и эта ротация она очень опасна, позвонки могут просто перевернуться, соскользнуть относительно друг друга», — объяснила невролог Мария Мухина.

Точной статистики никто не ведет, но ежегодно сотни взрослых и детей получают тяжелые травмы. Восстановление длится потом месяцами.

«В районе полугода я восстанавливался. Пока все срасталось, было очень больно. Ни сидеть, ни стоять, ни лежать на спине практически невозможно. Произошло это очень глупо — упал с ватрушки на копчик, а там была ледышка», — рассказал пострадавший Никита Кустов.

Чаще всего, травмируются и калечатся на «стихийных» горках. В Перми еще только оборудуют спуск: ничего не готово, нет ограждений, но на склоне десятки любителей зимнего экстрима.

Каждая пятая детская травма с декабря по март получена во время катаний с горок на ватрушках. Дети оказываются в ледяной воде, как это было в подмосковном Щелкове, или под колесами автомобиля.

«Ребенок массой тела до 24 килограмма — при угле наклона до 20 градусов может развивать скорость до 13 километров в час. Соответственно, если угол наклона будет выше — скорость выше», — объяснил эксперт по детской безопасности на аттракционах Андрей Петренко.

До «автомобильных» 50-ти километров в час и даже выше. Самая частая и опасная ошибка, которую совершают многие родители: садятся на тюбинг вместе с ребенком. Это сильно увеличивает вероятность получить серьезные травмы.

«Эксперты напоминают: безопасной считается та горка, где есть вот такие ограждения. Поверхность ровная, нет никаких выступов. Кроме того, на оборудованном спуске должно быть достаточно места для торможения», — передал с горки корреспондент Роман Ишмухаметов.