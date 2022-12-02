Независимость от экспорта: в Сочи состоялся II Конгресс молодых ученых

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В образовательный центр «Сириус» прибыл сам глава государства Владимир Путин, чтобы обсудить насущные вопросы с изобретателями.

Лучших молодых ученых страны сегодня можно встретить в Сочи. Все они собрались в образовательном центре «Сириус», чтобы представить свои разработки, многие из которых уже востребованы на практике. В фокусе их внимания: лечение онкозаболеваний, искусственный интеллект, решение проблем климата. В общем, ключевые вопросы современности и будущего. Все самое интересное — в репортаже впечатленного Игоря Балдина.

На сочинском Конгрессе можно заглянуть в будущее. Там пользуются медицинскими экзоскелетами: вот изобретение нижегородских студентов, и за считанные часы проводят анализ ДНК — это уже новинка из Москвы от Курчатовского института.

«Вы хотите узнать, из чего вы состоите, вы сдаете так называемый генетический тест. Из этих ДНК они эти прочтения получают, смотрят, из чего вы состоите, какие у вас гены, какие у вас предрасположенности», — рассказала лаборант, исследователь НИЦ «Курчатовский институт» Наталья Гуницына.

Три тысячи делегатов — и сплошь студенты и лаборанты НИИ. От 20-ти до 40-ка — такое лицо теперь у науки. Вот, например, аппарат для производства лекарств — здесь смешивают разные вещества, а этот — для медицинских исследований.

«Компонентная база российская, единственное исключение составляла камера для вон того большого прибора, которое было тяжело достать, но мы ее недавно сделали», — рассказал генеральный директор компании-разработчика Илья Пушкарев.

О том, какое значение придают этим инновациям, говорит уже то, что в Сочи, на Конгресс прилетает президент. В зале заседаний — диалог с молодыми учеными, что съехались сюда со всей страны.

«По щелчку ничего не делается, настроено должно быть все общество. Вторая, наша общая задача, надо настроить именно все институты государственной власти, все структуры, общественные организации, всех граждан настроить на то, чтобы убедить все общество в том, что суверенитет, будущее технологического развития, технологический суверенитет, промышленный, даже ценностный суверенитет, может быть основан и может состояться только на базе фундаментальной и прикладной науки», — уверен Владимир Путин.

Когда на Россию обрушивают 12 тысяч санкций, даже больше, чем на Иран, эти изобретения имеют особое значение. Молодые ученые — надежда на полную независимость от экспорта, на то, что и оборудование, и программное обеспечение у нас однажды будут российскими от и до.

«Сегодняшняя ситуация подталкивает нас к самостоятельной работе по очень многим направлениям. В том числе и по производству собственной научной базы. Государство старается это делать, уже до сегодняшних событий острых, и будем делать дальше», — сказал президент РФ.

Отдельная, но очень важная история с освобожденными в ходе спецоперации территориями. Аспирантка донецкого вуза интересуется: как обстоит дело с признанием дипломов? Такое поручение уже дали, ведь жители ДНР и ЛНР — теперь граждане России. Студенты из этих республик мобилизации также не подлежат.

«России прежде всего нужно закрепиться там основательно, но это закрепление означает не только решение вопросов военного или военно-политического характеров, это означает работу на этих территориях так, чтобы люди почувствовали преимущество. Вот, вхождение в Россию. Мне один из руководителей новых территорий рассказывал, как на одной из них в очередь стоят семьи с детьми на медицинское обследование, которого не было, такого профилактического, наверное никогда на этих территориях. При всех сложностях, при всем трагизме происходящих событий — это явно позитивное событие. Это один пример, а они должны быть везде», — заявил Путин.

В Конгресс-холле многоголосье — делегаты из Египта, Нигерии, Мьянмы интересуются новыми российскими технологиями. Они летели сюда с пересадками, чтобы узнать о наших проектах. Такая вот изоляция.

«Искусственно в современном мире ничего не завернуть и ничего не закрутить, как какую-то пробку не закрыть навечно. Никогда этого не получится. Тем более, если мы будем делать что-то интересное, востребованное и нужное. Всегда найдутся технологические партнеры», — убежден глава государства.

Вопросов у ученых, конечно, немало: зарплаты пока не на уровне, оборудования хватает не везде. Но такие встречи и нужны для того, чтобы эти вопросы решать.

«У разговора президента с учеными вполне себе прикладное значение. После него будут конкретные поручения министрам, Впрочем, одними только этими встречами диалог науки и власти не ограничивается», — сообщил корреспондент Игорь Балдин.

Многие из изобретений созданы в НИИ и кластерах, куда набирают талантливых школьников и студентов. Такие открывают по всей стране. С большинством этих научных центров госпредприятия работают напрямую. Поэтому новый экзоскелет, аппарат для медицинских экспериментов, секвенатор генома — все это скоро будет не только в выставочных павильонах.