19 и 18 лет заключения: по делу братьев Магомедовых суд вынес приговор

19 и 18 лет колонии получили братья Магомедовы в суде

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Их вину в создании преступного сообщества и присвоении бюджетных средств сочли полностью доказанной.

Спустя неделю оглашения наконец вынесен приговор предпринимателям, виновным в колоссальных хищениях — 11 миллиардов рублей. Зиявутдин и Магомед Магомедовы получили 19 и 18 лет тюрьмы соответственно.

Их вину в создании преступного сообщества и присвоении бюджетных средств суд счел полностью доказанной. В уголовном деле, занявшем тысячу томов, речь шла о девяти эпизодах преступления.

В частности, о хищениях при строительстве стадиона «Балтика» и аэропорта Храброво в Калининграде, федеральной трассы «Чуйский тракт», создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Петербурге. Фигурирует в деле и незаконный оборот оружия.