Путин заявил, что Россию «закрутить, как пробку» не получится

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

По словам президента, российская сторона сможет найти партнеров при любых обстоятельствах.

В современном мире невозможно закрыть что-то навечно, так и Россия всегда найдет технологических партнеров. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на II Конгрессе молодых ученых.

Он отметил, что в этому году представители 40 стран решили приехать в Сочи и принять участие в конгрессе.

«Сегодня, несмотря на все эти события, которые всем хорошо известны, представители 40 стран приехали в Сочи и вместе с вами будут работать на Конгрессе молодых ученых. Знаете что, искусственно в современном мире ничего не завернуть и ничего не закрутить, как какую-то пробку и не закрыть навечно. Никогда этого не получится. Тем более, если мы будем делать что-то интересное, востребованное и нужное. Всегда найдутся технологические партнеры», — сказал президент на встрече с участниками конгресса.

На несколько дней Парк науки и искусства «Сириус» стал центром притяжения первоклассных специалистов в своих областях. Это тысячи человек со всего мира, для которых наука — смысл жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поставил задачу внедрить технологии искусственного интеллекта во всех сферах страны.