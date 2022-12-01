Минобороны: ВС РФ уничтожили три пункта дислокации иностранных наемников у Славянска в ДНР

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Официальный представитель Минобороны РФ рассказал об успехах российских войск в 162 районах.

Вооруженные силы России устранили три пункта дислокации иностранных наемников у Славянска в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение трем пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе населенного пункта Славянск», — прокомментировал генерал-лейтенант.

Конашенков добавил, что в ходе спецоперации российские военные разрушили 85 артиллерийских подразделений на огневых позициях. По его словам, урон был нанесен также живой силе и военной технике в 162 районах. В том числе, вместе с экипажем была уничтожена установка западной реактивной системы залпового огня HIMARS.

Продолжается Специальная военная операция по защите Донбасса. Правительство РФ приняло решение о введении военной помощи на территории ДНР и ЛНР после обращения глав регионов к президенту России Владимиру Путину. 24 февраля российский лидер сообщил гражданам о начале демилитаризации и денацификации Украины из-за усилившейся агрессии Киева.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ полностью освободили населенные пункты Белогоровка и Перше Травня на донецком направлении.