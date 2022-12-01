Не хватало родительской любви: почему актера Гришечкина бросила молодая невеста

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Личный архив Натальи Карандаевой; 5-tv.ru

Между артистом и девушкой-продюсером кипели нешуточные страсти, и этому не мешала разница в 26 лет. До поры до времени. Любимая ушла к бывшему.

Неравный союз знаменитого актера Вячеслава Гришечкина и его потенциальной супруги, продюсера Дианы Бичаровой, мог рухнуть по нескольким причинам, и появились они не на пустом месте. Корень зла — огромная разница в возрасте, об этом в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала сексолог Наталья Карандаева.

«Ну на самом деле разница в 28-30 лет — очень большая. Это сразу показывает, что пара зашла непосредственно в детско-родительские отношения», — объяснила собеседница.

По ее словам, такие отношения завязываются часто тогда, когда молодому партнеру не хватило родительского внимания в детстве: девочке — отцовской любви, мальчику — материнской. Во взрослом возрасте эти люди пытаются восполнить пробелы, выбирая вторую половинку не по возрасту.

«Есть серьезный внутренний дефицит и потребность в том, чтобы ее или его оберегали, давали чувство безопасности, любви и заботы. Девушка эту травму может абсолютно не осознавать, но она будет как бы провоцировать, обращать внимание на таких возрастных мужчин, которые будут напоминать ей образ папы, она будет пытаться получить от него вот эту ласку, заботу и внимание», — добавила сексолог.

Аналогично ведут себя молодые мужчины по отношению ко взрослым избранницам. А иногда их выбор обусловлен тем, что женщина внешне и по характеру может напоминать маму. Но бывает и более банальная причина — человек просто не повзрослел: на лице морщины, в душе — подросток, ветреный юноша. Такому мужчине, конечно, комфортно с молодой пассией.

И все бы ничего, но счастливый финал у таких историй случается нечасто, констатирует специалист. Это иллюстрирует, в частности, история Вячеслава Гришечкина, который не удержал любимую ни дорогими подарками, ни новым обликом, скинув лишние килограммы — женщина вернулась к бывшему и вышла за него замуж.

«Поскольку мужчина в принципе не способен закрывать женскую травму, так же как и женщина не может закрыть мужскую — это возможно только в глубокой проработке с психологом-терапевтом — со временем пара распадается», — говорит психолог.

Ну а главная причина недолговечности таких союзов, добавляет она, — в сексе. Рано или поздно он сходит на нет опять же из-за неправильной природы этих отношений.

«Как правило, в детско-родительских отношениях родитель не хочет ребенка, так же, как и ребенок, не хочет своего родителя. Здесь на начальном этапе это еще не так заметно, что отношения установились на уровне „мама и сын“ или „отец и дочь“. Но в дальнейшем желание прямо пропадает и сходит на нет. И чем больше разница, тем ярче это будет прослеживаться в отношениях», — объясняет собеседница.

Однако, добавила она, исключения все же бывают. Тот самый редкий случай, когда и чувства истинные, и интересы общие, и просто людям хорошо друг с другом. А случается, что и детско-родительская история обоих может устраивать.

«Есть счастливые пары, которые с большой разницей в возрасте. Все зависит от того, насколько люди настроены работать над собой и насколько они настроены работать непосредственно в отношениях. Конечно, нельзя сказать, что надо отпустить друг друга и не нужно вам встречаться… Есть пары, которые могут совершенно комфортно существовать в детско-родительской истории, но по статистике таких пар очень немного», — заключила сексолог.

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