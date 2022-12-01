Ирина Салтыкова раскрыла правду конфликта со Стасом Пьехой: «Перегнул палку!»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Знаменитая артистка считала, что певец — воспитанный мужчина, но разочаровалась. А еще заявила, что он недотягивает до уровня Майкла Джексона, поэтому нечего ему критиковать других.

Певица Ирина Салтыкова поделилась впечатлением о своем участии в телевизионном музыкальном проекте на федеральном канале. В одном из выпусков ее довольно резко раскритиковал певец Стас Пьеха, который является одним из членов судейского состава.

«Не ожидала от Стаса такой странной реакции, если честно. Я думала, что он такой воспитанный парень, но в разговоре со мной он перегнул палку. Мне не понравилось», — рассказала она в беседе с Газетой.ру.

По словам артистки, остальные члены жюри ничего плохого не сказали про ее выступление. Однако телеведущая Лера Кудрявцева согласилась и поддержала мнение Пьехи. Однако Салтыкова ее простила за это.

По поводу Стаса Пьехи она отметила, что тот переоценил свои возможности. По мнению певицы, его позицию можно было бы выслушать и принять всерьез, только если бы он был Майклом Джексоном.

Певица Ирина Салтыкова появилась на эстраде в конце 1980-х. В 1988 году она стала солисткой группы «Мираж» и выступала в коллективе около полугода. Позже она начала сольную карьеру. Наибольшую известность ей принесли такие песни, как «Серые глаза», «Голубые глазки», «Да и нет».

Как ранее писал 5-tv.ru, Ирина Салтыкова восхитила подписчиков фото в купальнике.