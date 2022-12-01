В Кремле назвали трибунал Запада по Украине нелегитимным

Фото, видео: Сергей Бобылев / ТАСС; 5-tv.ru

Политик подчеркнул, что с 2014 года Москва не наблюдала реакции Запада на киевские преступления.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил попытки стран Запада создать трибунал по Украине. В Кремле отметили, что судебное объединение будет признано нелегитимным.

«Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться», — объяснил Песков журналистам.

В Кремле добавили, что российские следователи продолжают вести ежедневную «напряженную и кропотливую» работу для фиксации всех преступлений киевского режима с 2014 года. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что долгие годы Москва не наблюдала никакой реакции со стороны коллективного Запада.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД Франции сообщил об учреждении специального трибунала для расследования преступлений российской стороны на Украине. Также сообщается, что к судебному учреждению будут привлечены европейские и украинские партнеры.