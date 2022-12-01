В Кремле назвали трибунал Запада по Украине нелегитимным
Песков: попытки Франции создать трибунал по Украине будут признаны нелегитимными
Фото, видео: Сергей Бобылев / ТАСС; 5-tv.ru
Политик подчеркнул, что с 2014 года Москва не наблюдала реакции Запада на киевские преступления.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил попытки стран Запада создать трибунал по Украине. В Кремле отметили, что судебное объединение будет признано нелегитимным.
«Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться», — объяснил Песков журналистам.
В Кремле добавили, что российские следователи продолжают вести ежедневную «напряженную и кропотливую» работу для фиксации всех преступлений киевского режима с 2014 года. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что долгие годы Москва не наблюдала никакой реакции со стороны коллективного Запада.
Ранее 5-tv.ru писал, что МИД Франции сообщил об учреждении специального трибунала для расследования преступлений российской стороны на Украине. Также сообщается, что к судебному учреждению будут привлечены европейские и украинские партнеры.