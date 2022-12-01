Праздник не приходит: в Румынии сгорел новогодний грузовик Coca-Cola

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alen Gurovic; 5-tv.ru

Рождественское настроение явно будет подпорчено: груз с напитками был уничтожен ярким пламенем.

В Румынии, похоже, надолго запомнят праздничный караван Coca-Cola. В Бухаресте фирменный грузовик из новогодней рекламы напитка вспыхнул как спичка прямо на глазах у шокированных прохожих. Водитель быстро успел выскочить из кабины и даже попытался отцепить полыхающий прицеп. Потушить возгорание смогли только прибывшие на вызов пожарные. Судя по кадрам, новогодний груз спасти не удалось.