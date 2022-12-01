«Просто бизнес»: зачем Ида Галич нахваливает Ольгу Бузову

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; Фото из личного архива Сергея Лаврова; 5-tv.ru

Известный блогер восхитилась талантом и трудолюбием певицы. В шоу-бизнесе многие не восприняли это всерьез. Почему?

В шоу-бизнесе новая тема для разговора, которую подбросила известный блогер Ида Галич. Накануне она восхитилась талантом и трудолюбием Ольги Бузовой, вот только в искренность ее слов многие не поверили. В числе сомневающихся оказался и музыкальный продюсер Сергей Лавров, в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru он объяснил, почему Галич не скупилась на комплименты в адрес знаменитости.

«Что касается Иды Галич, я думаю, что она как блогер прекрасно понимает, что на имени Ольги Бузовой можно прямо вот так хорошо попиариться. Для блогеров очень важно всегда быть на первой полосе, что называется, продвигать свои аккаунты, накручивать подписчиков и так далее. Поэтому Ида Галич прекрасно понимает, что, упомянув Ольгу Бузову, если пойдет какая-то реакция, ее начнут цитировать», — считает собеседник.

Он также усомнился, что блогер вообще разбирается в музыке. Скорее, нет, чем да. Каждый тут преследует свои интересы ради славы: Галич не лезет в карман за красным словцом для Бузовой, а певица творит на сцене точно не ради искусства.

«Что касается Ольги Бузовой, вот здесь, мне кажется, самый яркий пример того, что это настоящий шоу-бизнес. Просто бизнес. Когда вот, условно говоря, в шоу вкладываются деньги для того, чтобы потом это все дело продавать и перепродавать, там вложены деньги в костюмы, деньги вложены во внешность, в продвижение, пиар, и потом эти деньги возвращаются обратно, чтобы опять вкладывать их в тот же пиар и все остальное. Вот поэтому Ольга Бузова, на мой взгляд, в общем-то молодец», — считает шоумен.

Он один из немногих, кто, кстати, отметил заслуги певицы перед МХАТ имени Горького. Продюсер считает, что именно благодаря Бузовой о театре вспомнили спустя много лет.

«Молодец в плане того, что взяли ее в МХАТ. Насколько я знаю, последние 15-20 лет это был самый, я извиняюсь за сленг, неходибельный театр, туда вообще не ходили. Он был пустой и полупустой — при всем уважении к Дорониной. <…> На сцене работает 54 артиста, в зале шесть человек сидит — утрирую, конечно, ну примерно так и было. Как только там появилась Ольга Бузова, про этот театр заговорили, про этот театр узнала молодежь, в этот театр пошли и сейчас, более или менее, хотя бы знают, что существует такой театр на Тверском бульваре», — заключил Лавров.

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