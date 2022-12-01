Минобороны РФ озвучило потери ВСУ при освобождении Андреевки в ДНР

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Боевики вновь попытались противостоять военнослужащим России, однако потерпели жестокое поражение.

Российские военные посредством наступательных действий полностью освободили населенный пункт Андреевка Донецкой народной республики (ДНР). В ходе боя потери украинских националистов составили более 40 сосредоточений живой силы, два танка и пять боевых бронемашин.

Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. В том числе он заявил об очередной попытке боевиков атаковать российские войска на купянском направлении.

«Упреждающим огнем артиллерии, тяжелых огнеметных систем, ударами армейской авиации сорвана попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики. Уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых бронированных машин и четыре бронеавтомобиля», — рассказал Конашенков.

Стоит отметить, что накануне Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Белогоровки и Перше Травня в ДНР. Тогда было уничтожено до 50 боевиков ВСУ, четыре бронемашины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей.

Ранее 5-tv.ru сообщал об уничтожении более 100 боевиков ВСУ под Днепропетровском.