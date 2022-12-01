Политолог объяснил, чем угрожает Западу наличие у Ирана ядерного оружия

Фото, видео: © РИА Новости / Alexei Agaryshev; Личный архив Александра Асафова; 5-tv.ru

Белый дом регулярно угрожает вмешательством в дела Ирана и Израиля, но все его силы уходят на поддержку киевского режима, считает эксперт Асафов.

Госдепартамент США недавно заявил о готовности начать военные действия, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Приведет ли это к эскалации конфликта с Израилем? Придется ли США «отвлечься» от разжигания кризиса на Украине и переключиться на Иран? Несет ли появление нового участника в клубе ядерного оружия определенную угрозу для мировой безопасности? Вышеперечисленные вопросы 5-tv.ru задал политологу Александру Асафову.

Как считает эксперт, ситуация в Иране тревожит Вашингтон, так как он пытается ограничить развитие страны, а создание ядерного оружия мешает планам США и позволяет Ирану сделать большой шаг вперед.

«Безусловно, ситуация в Иране является напряженной, США считают, что Иран необходимо ограничивать и дальше и применять значительно более действенные инструменты, чем те санкции, с которыми Иран живет много лет», — объяснил Александр Асафов.

По мнению политолога, заявления Госдепа США сделаны с целью привлечения внимания. Возможно, Штаты обратятся к Израилю, который годами разведывает развитие ядерного оружия у Ирана.

«Это достаточно действенный способ для того, чтобы обратить на себя внимание, в том числе и сообщив о таких намерениях Израилю, для которого существование ядерной программы Ирана является достаточно сложным вопросом. Они говорят об эффективности программы, много лет ведут разведдеятельность, хотя это не подтверждается, но тем не менее считают, что Иран несет угрозу», — объяснил Асафов.

Иран и его новое оружие, безусловно, несет определенную угрозу мировой безопасности, считает эксперт.

«Мировая безопасность без наличия новых договоренностей по конвенциональным и не конвенциональным видам. Оружие находится в опасности достаточно давно, и мы знаем, что вот что касается ядерного клуба обладания ядерным оружием. Иран является не единственной проблемой. Многим странам уже давно пора признаться в наличии у них ядерного оружия», — подчеркнул политолог.

Александр Асафов подвел итог о том, что заявления США не несут практической угрозы, это лишь слова, так как все силы Белого дома сейчас направлены на поставки оружия киевскому режиму. Иными словами, на новое вмешательство у США недостаточно ресурсов, и в целом в последнее время Белый дом предпочитает действовать чужими руками и разжигать конфликты, не вмешиваясь лично.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Иран и Саудовская Аравия планируют «поставить США синяк под глазом».