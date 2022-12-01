«Актер умирает на сцене»: что изменилось в российской эстраде после начала СВО

Эмилия Малинина 65

Глюкоза рассказала об изменениях обстановки в шоу-бизнесе после СВО

«Актер умирает на сцене»: что изменилось в российской эстраде после начала СВО

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Тема:
Специальная военная операция России

Знаменитая вокалистка старается радовать россиян своим творчеством несмотря на мировую повестку.

Певица Глюкоза призналась, что ситуация вокруг Украины не сильно сказывается на российских знаменитостях. Истинный артист влюблен в свою профессию и готов полностью отдаться работе. Несмотря на то, что некоторые коллеги по цеху покинули страну, оставшиеся звезды продолжают заниматься творчеством в привычном режиме.

«Очень многие мои коллеги и друзья находятся здесь. Потому что творческая профессия — это профессия жизни. Знаете, актер обычно умирает на сцене. И все не останавливаются, делают, продолжают, записывают песни и настроение у всех, как я поняла, боевое», — рассказала исполнительница в беседе с Юлией Меньшовой на YouTube-канале.

В том числе Глюкоза сообщила и о новогоднем настрое у российских знаменитостей. Спрос на праздничные выступления вовсе не убавился, а, по словам красавицы, наоборот увеличился. Когда обстановка в мире неопределенная, публике хочется отвлечься от тревоги и повеселиться на концерте.

«Конечно, люди находятся в непростом самочувствии и настроении и вообще жизненном состоянии. Но музыка, вы знаете… Она лечит. Как ни крути. Музыка, театр, кино, книги, литература — это все нам помогает», — призналась вокалистка.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ Глюкозы о том, как ее брак оказался на грани.

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