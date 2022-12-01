Глава ЕК жестоко обманула украинцев, пообещав стране российские активы

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Накануне Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении «перелить» в Киев замороженные российские активы.

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен дала украинцам ложную надежду заявлениями о передаче Киеву замороженных российских активов. Об этом пишет бельгийская газета De Staandard.

Дело в том, что российские государственные и частные активы с юридической точки зрения практически невозможно «перелить» на украинские счета.

«Своим заявлением о создании фонда из замороженных активов РФ глава ЕК создала „момент ложной надежды для украинцев“, поскольку использовать санкционированные российские миллиарды для восстановления Украины очень сложно с юридической точки зрения», — пишет издание.

Накануне Урсула фон дер Ляйен опубликовала видеообращение, в котором заявила о намерении направить на Украину замороженные российские активы. Кроме того, она назвала число погибших боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции России — сто тысяч человек. Вскоре после публикации видеообращение было удалено и загружено вновь — с вырезанным фрагментом про погибших военных.

Представитель Еврокомиссии Дана Спинант сразу поспешила отметить, что Урсула якобы допустила ошибку и включила в «сто тысяч» и погибших, и раненых. А фон дер Ляйен заявила, что ошиблась с умыслом — только не объяснила, с каким именно.

И хотя ЕК говорит о направлении российских денег в «восстановление» инфраструктуры Незалежной, украинцам нужны средства хотя бы на то, чтобы похоронить своих солдат. Недавно в Генеральном штабе ВСУ разработали специальный план по захоронению военнослужащих. В этом «похоронном алгоритме» установлена единая (крайне скромная) сумма, которую Киев готов потратить на упокоение своих героев — с пометкой, что денег может не хватить и тогда стоит попросить у ритуальных служб услуг «взаймы».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что боевик ВСУ раскрыл схему продажи западного оружия.