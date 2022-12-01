«Мы немного разошлись»: Глюкоза рассказала о том, как ее брак оказался на грани

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Знаменитая артистка старается поддерживать супруга, но не всегда пара находит точки соприкосновения.

Певица Глюкоза сообщила, что в их браке Александром Чистяковым есть свои сложности. По мнению артистки, главным критерием счастливых отношений является любовь. Даже самый идеальный союз не продержится долго без настоящих чувств. В семье у вокалистки есть искренняя привязанность, однако и их прочный союз в какой-то момент был под угрозой.

Известно, что пять лет назад Наталья (настоящее имя исполнительницы — Прим. ред) и Александр сильно ссорились. Доходило даже до того, что возлюбленные спали в одной кровати, но отвернувшись друг от друга. Избранники почти не разговаривали в тот период.

«Мы немного разошлись в какой-то момент, просто в жизненном расписании. У Саши были изменения в его карьере и, может, какие-то и внутренние. <…> А у меня наоборот, я только родила, наконец-то могу почувствовать себя женщиной. В этом плане был рассинхрон: мне хотелось куда-то пойти, а ему хотелось посидеть дома», — объяснила звезда в разговоре с Юлией Меньшовой.

По словам артистки, сейчас у супругов царит полное понимание. Со смехом исполнительница объяснила, что теперь оба избранника предпочитают отдыхать дома и не разделяются во мнениях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Глюкоза помогла родителям справиться с алкогольной зависимостью.