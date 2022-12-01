Военкор «Известий» первым показал освобожденный Майорск

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Небольшой населенный пункт является стратегически важным из-за близости к транспортным узлам.

Эксклюзивные кадры из Майорска в ДНР. Их удалось сделать съемочной группе «Известий», которая одна из первых побывала в городе. Бои за него шли три недели.

Благодаря слаженной работе штурмовых отрядов при поддержке беспилотников удалось проникнуть вглубь города, подобраться в плотную к окопам противника и разбить его, тем самым заняв позиции на одном из важнейших направлений.

«Майорск — довольно важный населенный пункт по нескольким причинам. Во-первых, там дальше, меньше чем в километре отсюда проходит трасса Дзержинск-Артемовск. Это путь сообщения между двумя группировками украинскими. Перерезать этот путь сообщения было очень важно», — объяснил военкор «Известий» Семен Еремин.

В Майорске российские военные обнаружили несколько укреплений. Одно из них располагалось в здании детского сада. Оно почти полностью разгромлено. Там же найден целый склад оружия, в основном американского производства.