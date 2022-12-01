Что изменится в России с 1 декабря

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Граждан страны ждет много изменений. И даже сауны в квартирах.

Второй за год рост тарифов ЖКХ, штрих код вместо полиса ОМС и оформление Fan ID. Это только часть новшеств, которые вступают сегодня в силу.

С приходом календарной зимы в России начинают действовать новые правила и законы. Так, при обращении к врачу вместо полиса ОМС теперь достаточно показать паспорт. Стали электронными и родовые сертификаты. Помимо этого, у жителей страны появилась возможность получить номер налогоплательщика через Госуслуги.

Всем любителям футбола для посещения матчей российской премьер-лиги потребуется карта болельщика. Оформить ее можно тоже на едином портале. Последний месяц уходящего года добавит изменения и в законы об образовании.

За колледжами и техникумами закрепят право создавать учебно-производственные комплексы. Это значит, что студенты смогут работать официально. Меняются и правила противопожарной защиты. Каждый житель многоквартирного дома может установить себе даже хаммам.