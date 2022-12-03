ТОП-10 причин, по которым мужчины изменяют чаще женщин

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Зачастую рутина убивает отношения в паре. Какие еще могут быть причины для неверности партнера?

Супружеская измена — грустное, но достаточно распространенное явление. По статистике 75% мужчин изменяют своим женам. Среди женщин эта цифра меньше — всего 30%. Давайте разберем, почему сильный пол чаще красавиц ищет интрижки на стороне.

Интерес

Им хочется убедиться, что сексуальная девушка так же хороша в постели, как и на вид. Такой вид измены может быть, как разовым, так и перерасти в постоянные отношения. Об этом пишет Сибкрай.ru.

Пьяный

Как правило, это происходит лишь однажды. Такое могло случиться, потому что поспособствовала ситуация: так сказать, был в плену зеленого змия.

Рутина

У супругов, которые уже давно вместе, нет времени и сил на то, чтобы поддерживать отношения на том же ярком и бурном уровне, что был в начале. В итоге мужчина находит любовницу, от которой получает все недостающее внимание. При чем необязательно, чтобы девушка была уж очень красивой.

Разные взгляды на секс

Большинство мужчин жалуются на отсутствие секса или его разнообразие. Поэтому они ищут его на стороне, чтобы удовлетворить свои потребности.

Мужчина действительно влюбился

Зачастую такое происходит в ранних браках, когда представитель сильного пола еще не понимал, какая именно спутница ему нужна. Это присуще парам, которые расписались из-за беременности или заключили брак по расчету. В итоге мужчина вскоре может встретить ту самую, а супруге останется решать: оставаться ли вместе или уходить.

Ловелас

Сердцеед может очень любить свою жену, но не сможет пройти мимо симпатичной девушки. Такова натура страстного человека.

Слабые мужчины

Они не способны решить семейные проблемы. Для них любовница — это не только секс, но и психолог. А иногда даже и мама, которая и заботится о нем, и станет давать ему больше власти.

Месть

Мужчина может отмстить жене за унижение, непонимание, измену или отказ в интимной близости. Но после, как правило, сильный пол не гордится выбранным курсом и сожалеет о поступке.

Жена перестала следить за собой

За пару лет совместной жизни из сексуальной и ухоженной она превратилась в растрепанную домохозяйку. Может она даже поправилась в весе. Мужчины, которые взяли в жены девушку именно за ее внешний вид, могут вновь начать поиски распрекрасной богини.

По долгу службы

Бывает такой вид измены, когда мужчина подчеркивает свой статус в обществе наличием молодой любовницы. Порой другие мужчины в его окружении нет-нет да и позовут в стриптиз-бар или проведут вечер в компании новой пассии, спрятав кольцо в карман.

Если женщина уличила своего мужа в измене, то нужно в первую очередь взять себя в руки. Не сваливайте всю ответственность на мужчину. Когда в отношениях что-то пошло не так, всегда виноваты оба. Если же предательство ранило ваше сердце, то разрывайте связь как можно скорее. Даже если хватит духу простить, когда-нибудь темная сторона женской личности обязательно начнет манипулировать чувством мужской вины, а отношения неизбежно завершатся.

Ранее 5-tv.ru писал, можно ли пережить измену любимого человека с помощью медикаментов.