Соседи рассказали всю правду о семье, умершей при пожаре в Барнауле

Соседи погибшей при пожаре семьи в Барнауле сообщили, что умершие владели клиникой неподалеку

Фото, видео: СУ СК РФ по Алтайскому краю; 5-tv.ru

У жертв жуткого происшествия была собственная клиника, расположенная недалеко от дома.

Семья, которая погибла в пожаре на востоке Барнаула, оказалась очень добропорядочной и образцовой. Об этом сообщила соседка умерших. По ее словам, в сгоревшей квартире жили трое: влюбленная пара и их 14-летняя дочь. У родителей была своя клиника недалеко от дома. Однако идиллию, как и жизни несчастных, оборвал пожар, начавшийся около 05:00 утра.

«Пять утра было, милый мой. Я вышла, машина здесь стоит. Смотрю, тут народ. Милиция, вот и все. <…> Семья была прекрасная: папа, мама и дочка. Соседи были прекрасные», — рассказала соседка погибших в беседе с 5-tv.ru.

Источник 5-tv.ru также сообщил, что в живых остался единственный член семьи — сын, который сейчас учится в Санкт-Петербурге.

Рано утром 1 декабря появилась информация, что в восточной части Барнаула произошел пожар. Загорелась пристройка к административному зданию на улице Анатолия. Установлено, что погибшими оказались 48-летние женщина и мужчина, а также их 14-летняя дочь.

Причины трагедии пока неизвестны. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как пожилая москвичка умерла от ожогов тела после «романтики» в ванной при свечах.