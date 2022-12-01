Кабанов ответил на обвинения Сати Казановой в алкоголизме: «Женщина с маразмом!»

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Бывшие возлюбленные и выпускники «Фабрики звезд» спустя много лет продолжают осыпать друг друга оскорблениями.

Выпускник самой первой «Фабрики звезд» Алексей Кабанов обозвал бывшую коллегу по шоу и экс-возлюбленную Сати Казанову «женщиной с маразмом». Обиделся, что экс рассказала в прессе о его крепкой дружбе с бутылкой. Вот так выглядят сегодня отношения артистов, у которых был недолгий роман 20 лет назад. Начала новый виток взаимных оскорблений, надо отдать должное, дама, джентльмен охотно ее поддержал. Об этом сообщает портал Woman.ru.

Стоит отметить, Казанова в одном из интервью вовсе открестилась от связи с Кабановым, сказала, что между ними был только легкий флирт. Ее бывший наоборот, добавил драмы в историю и сообщил, что подруга сердца ему изменяла, а потом еще и признавалась в содеянном. Правда в беседе с телеведущей Яной Чуриковой певец позже признался — приукрасил, преувеличил боль расставания громкими словами ради хайпа. Сати Казанова объяснила ситуацию еще проще.

«Леша, наверное, невыпившим не бывает. Это определенная травма у человека. Но это не делает ему чести. Так поступают только обиженные мальчики», — заявила она в интервью Лауре Джугелии.

Сати Казанова и Алексей Кабанов познакомились на «Фабрике звезд» в 2002 году. Источник фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Журналисты бросились звонить Кабанову, проверять, трезв или нет. Тот с готовностью ответил, услышав имя бывшей возлюбленной. Узнав, что он, оказывается, алкоголик, артист посмеялся. Подчеркнул, что рядом с ним стоит жена и запрещает поддерживать склоки и комментировать пристрастие к спиртному. Но от едкого словца в адрес Казановой не удержался.

«Что думаю по поводу того, что я — алкоголик? Ничем помочь не могу, и пока без комментариев. И вообще, мне без разницы, что говорит эта женщина с маразмом!» — отрезал певец.

Кабанов добавил, что не сильно впечатлен новым обвинением Сати Казановой. Но только пока. Если дама не уймется, или у него самого появится настроение вспомнить былое, он непременно сделает это рядом с представителем прессы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Сати Казанова решила сделать своего ребенка вегетарианцем.