Второй раз за неделю с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз 2.1б»

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Она отправилась на орбиту с военными спутниками для Минобороны РФ.

Этой ночью с космодрома в Плесецке успешно стартовала ракета-носитель «Союз 2.1 б». На орбиту она доставила военные спутники для российского Минобороны.

Предыдущий запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» из Плесецка был всего несколько дней назад. И тоже в интересах российского военного ведомства.