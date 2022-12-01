«Нас поддерживает Россия»: как люди живут в Рубежном под обстрелами ВСУ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

Пока коммунальщики восстанавливают водоснабжение, люди продолжают мечтать о тепле. Тем временем в домах дали электричество.

Одним из самых страдающих от обстрелов городов остается Рубежное. Там после обстрелов часть города остается обесточена, в основном, это частный сектор. Но и без этого проблем хватает: по словам местных жителей, на одну решенную проблему постоянно приходится три нерешенных. Как выживают горожане, увидел Дмитрий Зименкин.

Обстрелы и длинные очереди за горячей пищей — непреходящие атрибуты Рубежного последние девять месяцев. За едой стоит и стар, и млад. Детская ручка тянется за куском хлеба так же охотно, как за любимой игрушкой. А в небе снова слышатся артиллерийские раскаты.

«Люди поддерживают город. Вот к этому мы уже привыкли (обстрелам — Прим.ред.). Плохая привычка, но привыкли. И большое спасибо, кто это организовал, людям большая помощь. Особенно с горячими обедами», — сказала жительница Рубежное.

Проблем в городе масса. На каждую решенную три нерешенных. Пока коммунальщики восстанавливают водоснабжение, люди продолжают мечтать о тепле. На дворе зима. Рубежане простужаются все чаще, а шансов попасть к единственному в городе терапевту все меньше.

«Очень сложно. К стоматологам еще сложнее. Они не могут ни материалов закупить, ни штифтов, ничего», — говорит местная жительница.

Из позитивного — в многоквартирных домах дали электричество.

«Есть свет, да. Очень хорошо, довольны. Теперь скорее бы она кончалась эта стрельба. Чтоб люди не гибли. Я за деток. За молодежь. Мало, что куска хлеба, работы нет. Так это еще эта война!», — сказала жительница Рубежное.

И все-таки свет в прифронтовом городе — пока роскошь не для всех. Частный сектор и окраины обесточены. Но проезжая мимо, замечаем, что электрики все-таки не сидят сложа руки. Вот, чинят ЛЭП. При этом в Рубежном, работы по утеплению домов, ремонту кровли и окон, сильно хромают. Особенно на фоне соседнего Северодонецка.

«Вот с окнами нема, своими силами все. Мы в Северодонецке снимали, там хотя бы работы видные идут, утепляют. А у нас не идут работы. У нас ничего, тишина», — говорят рабочие.

И сами же домысливают. А может потому и не идут работы, что в отличие от Северодонецка, в Рубежное враг бьет чаще? Все-таки рядом Кременские леса, откуда периодически атакуют ВСУ.

«Неделю назад по рынку прилетало. И мы убирали на рынке. Были прилеты», — сообщили электрики.

Тем не менее рубежане берут в руки инструмент и наводят чистоту в родном городе. У них здесь свой фронт. И он не менее важный.

«Сил хватает, первоочередная задача — уборка города. Держим порядок, не теряем присутствия духа. У нас все хорошо. Нас поддерживает Россия!» — сказал местный дворник.