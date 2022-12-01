Фото, видео: 5-tv.ru

Скоро российские военные город могут взять в оперативное окружение.

Опубликованы кадры работы наших артиллеристов. Бойцы второго армейского корпуса ЛНР наносят огневое поражение ВСУ в Артемовске. Тем самым они поддерживают штурмовые группы, наступающие на позиции врага.

О ситуации в этом направлении накануне говорил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, скоро город могут взять в оперативное окружение, а после зачистки Артемовска и Дзержинска для российских вооруженных сил откроется путь на краматорское направление.