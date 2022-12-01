Движение трамвая перекрыли украинцы из-за продолжающихся отключений света
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergei Chuzavkov; 5-tv.ru
На этот раз без электричества остались столица Незалежной и ряд регионов.
На Украине продолжается повсеместное отключение электричества. Тяжелее всего обстоят дела в Киеве, Киевской, Одесской, Винницкой, Львовской, Хмельницкой и Черкасской областях.
На этот раз по стране от электричества отключили шесть миллионов абонентов. Протестуя против отсутствия света, местные жители перекрыли движение трамвая.