Три человека пострадали в ДТП с иномаркой на Рублевском шоссе в Москве
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Фото, видео: 5-tv.ru
Избежать лобового столкновения со встречным потоком удалось лишь чудом.
Опубликованы кадры дорожного происшествия в Москве. Три человека пострадали в аварии с иномаркой на Рублевском шоссе.
Водитель легковушки потерял управление, и на большой скорости врезался в разделительный барьер. Избежать лобового столкновения со встречным потоком удалось чудом.
Помощь врачей понадобилась водителю и двум его пассажирам. Из-за аварии возникли проблемы с движением в сторону Кутузовского проспекта. Сейчас пробка уже рассосалась.