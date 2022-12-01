Фото, видео: © РИА Новости / Александр Натрускин; © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Алла Борисовна перебралась в Израиль и разорвала все связи с Россией. При этом, по оценкам экспертов, она продолжает зарабатывать около 60 миллионов рублей в год.

Оценить доходы Аллы Пугачевой от авторских прав на песни невозможно, как и предугадать, решится ли кто-то купить ее замок в подмосковной деревне Грязь, считает ученый-юрист и адвокат Владимир Энтин. Эксперт подчеркнул, что творческое наследие звезды относится к нематериальным активам — они приносят деньги только когда продукт творчества используется, например, в кино или исполняется на сцене.

«Алла Борисовна получает доход и как автор музыки, если исполняет на собственную музыку песни, и как исполнительница, и как автор текста. Если речь идет о ее собственной студии, то будут еще и фонограммные права. Все зависит от того, насколько часто песни скачиваются в сети, проигрываются на радио, идут видеоклипы по телевидению и так далее. Все это величина достаточно непостоянная», — отметил Энтин.

Пугачева переехала в Израиль, сменила гражданство и закрыла все свои компании в России. При этом, по оценкам экспертов, она все еще может рассчитывать на прибыль около 60 миллионов в год. В РФ остался действующий бренд певицы, названный ее именем — довольно дорогие сумочки и обувь, аксессуары и ароматы.

Но музыка теперь едва ли принесет ей стабильный и внушительный доход. По мнению Энтина, с каждым годом отчисления по авторским правам обычно становятся более скудными. Популярность обретают новые артисты, их композиции вытесняют из эфира старые шлягеры. Поэтому делать ставку на эти деньги, очевидно, не стоит.

«Оценить это и сказать, мол, не ниже такой-то суммы, практически невозможно. Тут можно только получать справку от российского авторского общества и организации, управляющей исполнительскими правами, но я не уверен, что они дадут вам на лист такого рода сведения», — сказал юрист.

Остался в России, а именно в подмосковной деревне Грязь, и огромный особняк Пугачевой, его уже принято называть замком, а не домом. По некоторым данным, монументальное строение выставлено на продажу за баснословные деньги — миллиард рублей. Найдется ли желающий (и способный) потратить такую сумму покупатель?

Помимо цены есть ведь еще и расходы на содержание дворца. Постоянно нужно оплачивать услуги персонала, обслуживающего помещения и сад, выполняющего текущий ремонт. Представьте себе счет за отопление и свет в таком жилище! Именно поэтому даже в самых желанных районах столицы и области так трудно прожать недвижимость. Плюс за новым владельцем начнется слежка, ведь он приобрел дом знаменитости.

«Он невольно окажется в публичном поле, а не все кто покупает недвижимость, хотят там оказаться, как вы знаете. Гипотетически речь идет о серьезных деньгах, но эта гипотетическая возможность зависит и от того как сойдутся звезды, и от квалификации риэлтора, который будет заниматься продажей этой недвижимости», — заключил Энтин.

Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным* и детьми покинули РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса. Артистка не спешила озвучивать свою позицию и намеревалась вернуться, в сентябре после полугодового отсутствия даже отдала сына и дочь в столичную школу. Но после признания супруга иноагентом собрала вещи и села в самолет до Земли обетованной без обратного билета. На прощание назвала соотечественников рабами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, во сколько Алле Пугачевой обошлись новые пластические операции в Израиле.

* — признан иноагентом в России.