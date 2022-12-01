Внучка Бориса Ельцина рассталась с футболистом Федором Смоловым

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Мария Юмашева начала встречаться со спортсменом в 17 лет, об их романе стало достоверно известно в 2020 году.

Футболист Федор Смолов и внучка экс-президента РФ Бориса Ельцина Мария Юмашева больше не вместе. Об этом сообщает Starhit.ru. По слухам, звездная пара планировала пожениться, но результатом отношений стал разрыв, а не ЗАГС. Знаменитости удалили все фотосвидетельства романа из социальных сетей. Примечательно, что девушке было всего 17 лет в начале любовной истории, спортсмену — 29. Регулярно в СМИ появлялась информация, что свадьба состоится, когда невесте исполнится 18.

О связи наследницы Ельцина и футболиста заговорили после их нескольких совместных появлений на публике. В компании друзей влюбленные путешествовали, посещали светские мероприятия. В 2020 году они перестали скрывать, что встречаются. В 2021-м брат Юмашевой опроверг домыслы о помолвке Марии и Федора. Тогда спортсмен и очистил личный блог от всех снимков с избранницей. Позже пара провела новогодние каникулы на Карибских островах.

Мария Юмашева, шестая, младшая внучка Бориса Ельцина. Источник фото: Instagram* / yumashkaa

В шоу Насти Ивлеевой Смолов еще недавно твердил о прекрасных отношениях с Юмашевой. Хвастался, что ему разрешено ходить в стриптиз-клубы, а порой возлюбленная даже составляет компанию. Спортсмен заверял, что у Марии нет повода ревновать его к каким-то дамам, которые «вертятся на шесте». Расставание, о котором теперь бурно говорит пресса, ни футболист, ни внучка Ельцина не подтвердили официально. Последняя только удалила фото с бывшим.

Теперь Смолову припоминают слова, что женщины мешают спортивной карьере. Он заявлял, что лучше прожить год без секса, чем столько же без единого гола. Отмечал — если перестанет забивать, откажется от общества прекрасного пола безо всяких сомнений. Стоит добавить, еще ни одна подруга не смогла затащить Федора Смолова под венец.

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