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Земли могут аннексировать под предлогом введения польских наемников. А их на территории Незалежной предостаточно.

Генеральный секретарь НАТО сделал очень интересное заявление. Он сказал, что Украине сейчас нужно думать не о вступлении в альянс, а о сохранении своего государства. И заявление это очень четко перекликается со словами директора российской службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

По его информации, ближайший сосед и друг Киева — Польша — заметно активизировалась в вопросе возвращения своих исторических земель, которые сейчас относятся к Западной Украине. Причем Варшава хочет сделать все до завершения специальной военной операции, а также в обход мнения своих старших товарищей по НАТО.

Все видно на опубликованной карте. Эти земли входили в состав Польши до начала Второй Мировой войны. Луцк, Ровно, Тернополь, Ивано-Франковск и, конечно же, Львов. Все эти города и их области могут совсем скоро отойти братскому польскому народу под предлогом введения польских наемников, которых там уже вполне достаточно.