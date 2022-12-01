Совфед одобрил закон о дополнительных выходных для родителей детей-инвалидов

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Законодатели полагают, что нововведение позволит семьям более качественно и комплексно организовывать реабилитацию в удобное время.

Совет Федерации Федерального Собрания РФ одобрил закон о дополнительных выходных днях для родителей детей-инвалидов. Речь идет об уточнении соответствующего положения статьи 262 Трудового кодекса РФ — мама или папа, опекун или попечитель сможет брать до 24 дополнительных оплачиваемых выходных подряд из общего количества неиспользованных. Эта возможность появится не у обоих, а только у одного из родителей ребенка с инвалидностью.

Авторы документа полагают, что нововведение поможет семьям организовывать более качественную и комплексную реабилитацию для детей. Мамы и папы смогут, к примеру, отправиться с ребенком в санаторий или сопровождать его в больнице. Сейчас для этого используется только ежегодный оплачиваемый отпуск и четыре дополнительных дня в месяц. Если этого недостаточно, приходится или сокращать курс лечения или просить дни за свой счет. По факту, родители остаются без отпуска.

Сенаторы считают, упомянутая инициатива благотворно повлияет на развитие системы социальной защиты в стране. Помимо долгих оплачиваемых выходных у мам и пап будет регламент, по которому они смогут согласовать с руководством график таких перерывов в работе. Оплата каждого дополнительного выходного дня будет соответствовать среднему заработку. Порядок предоставления выходных установит правительство РФ. Закон вступит в силу 1 сентября 2023 года.

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