Небензя прокомментировал инициативу ЕК о создании «трибунала по Украине»

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Урсула фон дер Ляйен предложила создать специальную структуру для управления замороженными средствами РФ.

Инициатива главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о создании международного суда по ситуации на Украине под эгидой ООН — очередной способ легитимизировать присвоение западом российских активов и попытка «прикрыть свое беззаконие». Такое мнение высказал постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя. Он заявил, что ЕК попросту прячется за авторитетом ООН, создавая при этом «трибунал по Украине»

«Столько разнообразных инициатив. За всеми не успеваешь уследить. Это пример того, что они называют „международный порядок, основанный на правилах“ — они эти правила придумывают, потом выдают их за универсальные», — сказал Небензя журналистам.

Подобный опыт уже имел место в прошлом, напомнил постпред РФ при ООН. Генассамблея (ГА) уже принимала резолюцию о репарациях Киеву от Москвы, но более половины участников голосования не поддержали ее. Небензя полагает, что ЕК снова пытается «продавить» ГА и получить решение под вполне понятные цели.

Он также подчеркивает, что план невыполним в рамках законодательства, так как Генассамблея не уполномочена решать такие вопросы. Это прерогатива совета безопасности ООН. Поэтому, ожидает, что Запад рано или поздно «оставит в покое» организацию и начнет самостоятельно отнимать активы у РФ, никого более не спрашивая.

«Урсула фон дер Ляйен сегодня сказала, что надо дотянуться до замороженных российских активов. Ясно, что они будут пытаться обосновать это принятой Генассамблеей резолюцией, пытаясь придать этому беззаконию некую форму легитимности. Вот для чего это им нужно», — заключил Небензя.

ЕК подсчитала, что в конфликте с Москвой Киев потерял около 600 миллиардов евро. Своими санкциями «коллективный Запад» заморозил 300 миллиардов Центробанка и порядка 19 миллиардов частных сбережений. Фон дер Ляйен хочет, чтобы после снятия ограничений Россия «полностью компенсировала причиненный Украине ущерб».

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему глава ЕК удалила опубликованную ей информацию о человеческих потерях Киева на полях спецоперации.