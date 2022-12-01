С новым МРОТом: кого ждет прибавка к зарплате в 2023 году
В России с 2023 года вырастут зарплаты и прожиточный минимум
Фото, видео: Кухмарь Кирилл / ТАСС; 5-tv.ru
После Нового года ежемесячные выплаты для россиян вырастут на 3,3%.
В России прожиточный минимум в 2023 году установили на уровне 14 375 рублей. Соответствующий закон одобрили на заседании Совета Федерации РФ.
Для 15 миллионов россиян ежемесячные выплаты вырастут на 3,3%, а именно на 1 721 рубль. Из них:
- 15 669 рублей — для работающих россиян:
- 13 944 рубля — для детей;
- 12 363 рубля — для пенсионеров.
В следующий раз увеличение прожиточного минимума ожидается в июне 2023 года. Всего за год он увеличится на 13,6%.
Кроме того, с нового года на 6,3% повысится минимальный размер оплаты труда (МРОТ). На прибавку к зарплате смогут рассчитывать россияне в разных уголках страны:
- Москва — 23 508 рублей;
- Санкт-Петербург — 21 500 рублей;
- Подмосковье — 17 930 рублей;
- Татарстан — 16 700 рублей;
- Алтайский край — 16 638 рублей.
В первую очередь доходы изменятся у тех граждан, у кого они привязаны к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), или у тех, кто получает денежное вознаграждение на уровне прожиточного минимума.
Ранее 5-tv.ru сообщал, у кого и на сколько вырастут зарплаты в новом году.