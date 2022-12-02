Где в Москве можно покататься на коньках

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

В столице можно покататься в любом районе как платно, так и бесплатно.

В столичных парках открылось более 20 катков с искусственным льдом. Всего в городских парках откроется 38 площадок с искусственным и естественным льдом и почти 1400 катков.

Каждая площадка уникальна своим оформлением, в большинстве работают пункты проката и заточки коньков, теплые павильоны и фуд-корты. Самый большой каток находится на ВДНХ. Он также претендует на звание крупнейшего в мире — его площадь составляет 20,5 тысячи квадратных метров и вмещает 4,5 тысячи человек.

Также атмосферные катки есть на Красной площади, в Таганском парке и в Парке Горького, в парке «Красная Пресня», в Измаловском парке. Кроме того, любой желающий сможет посетить каток с иллюминацией в саду «Эрмитаж», катки в саду имени Баумана, в Воронцовском парке.

Режим работы площадок зависит от погодных условий. Стоимость билета связана со временем сеанса — дешевле выйдет утреннее катание.

Кроме того, в столице есть и бесплатные катки. Они располагаются как в парках и скверах, так и во дворах каждого района.

Ранее 5-tv.ru писал о том, где можно покататься на коньках в Санкт-Петербурге.