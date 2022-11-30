Даня Милохин сделал провокационное заявление про Украину и украинский язык
Даня Милохин заявил, что украинский язык сделали из русского
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Блогеру показалось, что многие слова в украинском языке подозрительно похожи на русские.
Даня Милохин — лучший в скандалах. На этот раз блогер сделал провокационное заявление прямо во время стрима для миллиона подписчиков. Видео тут же разлетелось по всем Telegram-каналам.
Во время прямой трансляции он со своими друзьями рассуждал на тему возникновения украинского языка.
Оказалось, что многие слова в украинском языке подозрительно похожи на русские. После чего Милохин пришел к выводу, что украинский язык «сделали из русского».
«Взяли русский язык и его переменили: «Давайте у нас будет свой язык», — сказал блогер.
Его друзья тут же смутились и поспешили сказать, что «все языки хорошие», а Даня добавил, что любит украинский язык.
Напомним, недавно знаменитость сделал громкое и не менее загадочное заявление о попадании своего имени в некий черный список на российском телевидении. После внезапного ухода из знаменитого ледового шоу на одном из федеральных каналов, известный блогер покинул Россию и на время перебрался в Дубай.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Даню Милохина бросила мать.