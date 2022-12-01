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Как понять, что вами манипулируют?

Американский словарь Merriam-Webster выбрал «газлайтинг» словом года. Психотерапевт Евгений Фомин рассказал, как его распознать и не отравлять свою жизнь.

Что это такое?

Газлайтинг — это форма психологического воздействия. Человеком манипулируют и заставляют сомневаться в собственных воспоминаниях.

«Газлайтер пытается подменить воспоминания человека и их восприятие. Он может убеждать в том, что этого не было, вам показалось или послышалось», — объяснил эксперт в интервью «Вечерней Москве».

Как распознать?

Такой человек пытается переложить проблему на другого. При этом он пытается доказать, что оценка произошедшего оппонента была ложной.

Фразы, которые часто произносятся газлайтерами:

«Я такого не говорил»;

«Ты что-то путаешь»;

«Я всего лишь пошутил»;

«Ты чересчур чувствительный»;

«Ты не так все понял».

Как с этим бороться?

Специалист указал, что при общении с газлайтером нужно прислушиваться к своим внутренним ощущениям, выстроить личные границы или перестать общаться вовсе. Также можно рассказать о произошедшем близким людям, заручиться их поддержкой или обратиться к психологу.

Фомин уверен, что важно доверять своим внутренним ощущениям. Если после общения с человеком у вас остается негативный осадок, то стоит задуматься, нужен ли он вам в своем окружении.

Также он порекомендовал привлечь к разговору и разбору ситуации беспристрастных свидетелей, которые подтвердят или опровергнут слова газлайтера. Кроме того, такому человеку стоит напомнить о своих личных границах и запретить себя обвинять.

Психотерапевт уверен: если газлайтер все равно давит и обвиняет, стоит прекратить с ним общение. Ему не обязательно объяснять, что именно произошло, и почему вы хотите прервать беседу.

Абьюз и газлайтинг

По словам эксперта, газлайтинг — «более хитрый вариант абьюза». Газлайтер доводит свою жертву более изощренными и скрытыми способами до нестабильного психоэмоционального состояния. Человек может долгое время не понимать, что над ним издеваются. У человека, который регулярно подвергается этому воздействию, может развиться посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

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