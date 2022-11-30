«Все дело в резервах»: онколог рассказал, убьет ли Пеле обострение болезни

Онколог Базылев объяснил, что у Пеле есть все шансы выздороветь

Фото, видео: www.globallookpress.com / imago sportfotodienst; Личный архив А. Базылева; 5-tv.ru

Какие осложнения могут возникнуть у знаменитого спортсмена и есть ли шанс на выздоровление?

Бразильская пресса сообщила о том, что легенду футбола Пеле госпитализировали с «общим отеком». В последние месяцы он борется с раком.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru врач-онколог Андрей Базылев рассказал о том, какие осложнения могут возникнуть у знаменитого спортсмена и есть ли шанс на выздоровление.

«Ну, ситуация сложная, естественно. Но говорить о том, сможет ли из нее выбраться пациент скорее вопрос к докторам: смогут ли они стабилизировать состояние и позволяют ли резервы организма это сделать», — говорит эксперт.

По его словам, на длительных циклах химиотерапии могут ухудшаться показатели печени, тем более, если есть метастазы. Все это может привести к нарушению усвоения железа и белков, а также — отекам.

«Но если резервы организма остались, и пациенту будет оказана грамотная помощь, то, в принципе, лично на моем опыте бывали случаи, когда из серьезных и критических ситуаций удавалось выйти победителями», — добавил онколог.

Базылев добавил, что уже в течение недели докторам станут ясны прогнозы и если в организме Пеле остались резервы, то с ним все будет хорошо.

«Скажем, через несколько дней после начала терапии, все будет нормально, будут видны улучшения самочувствия. Если же резервов нет, и, даже несмотря на то, что будет оказана грамотная помощь, все четко и быстро сделано, то эффекта просто доктора не увидят. Максимум, это будет просто стабильно плохое самочувствие», — заключил врач.

Базылев добавил, что уже тогда можно будет говорить, что прогнозы не очень благоприятные, а пока необходимо ждать.

Напомним, у знаменитого спортсмена Пеле зафиксирован генерализованный отек, эдемигемический синдром и даже выявлена «декомпенсированная сердечная недостаточность».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что медики зафиксировали множество новых проявившихся симптомов у онкобольного Пеле.