Не время умирать? Что происходит, если человек не успел сделать что-то при жизни

Фото, видео: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann; Личный архив Марианны Абравитовой; 5-tv.ru

По словам экстрасенсов, у души нет возраста, и она уходит из мира по собственному решению.

Перерождение души — это загадка, над которой бьются эзотерики со всего мира не одну сотню лет. Что на самом деле происходит с душами умерших людей, а особенно тех, кто умер слишком рано и не успел воплотить все свои мечты? Этим душам дают еще один шанс и поселяют в другое тело, или они обречены на вечные муки? На тему загробной жизни с 5-tv.ru поговорила экстрасенс Марианна Абравитова.

По ее словам, после смерти души продолжают заниматься тем, чем они хотят, зачастую продолжают то, что начали делать при жизни. Поэтому сказать о том, что душа мучается из-за недостигнутых целей, нельзя.

«Они там все занимаются тем, к чему лежит душа, чем они хотят. Поэтому то, что она (душа — Прим. ред.) начала делать здесь, я думаю, что она вполне продолжит делать там, — сказала экстрасенс.

Например, души знаменитостей — это творческие души с творческим предназначением. На это всегда есть отзыв у других душ — огромное количество энергии вырабатывается за счет эмоций, которые вызывает творец. Эзотерик отметила, что такие души гарантировано будут заниматься творчеством и в загробном мире, даже если ушли слишком рано, как, например, многие всемирно известные знаменитости.

«С точки зрения эзотерики, ни одна душа не уходит просто так. Даже есть такая поговорка в монашеской среде, что Бог забирает не стареньких, не больных, а готовеньких, то есть те души, которые готовы к переходу», — объяснила Марианна.

То, что душа хотела сделать на земле, она сделала, иначе не ушла бы. Такого мнения придерживается эксперт.

«Вот этот переход, он всегда происходит вовремя, никаких случайностей с рождением и со смертью не бывает, поэтому душа, когда готова, она сама уже стучится туда, чтоб ее забрали», — сказала Абравитова.

По ее словам, душа может уйти в момент, который не зависит от возраста.

«Возраст — это наше человеческое понимание, а у души возраста нет. <…> У кого-то в 100 лет готова, у кого-то в пять. Человек уходит просто по решению своей души», — подытожила экстрасенс.

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