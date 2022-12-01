Киборги-убийцы: в США роботам разрешили стрелять по преступникам

Фото, видео: www.globallookpress.com / Airman 1st Class Tiffany Price; 5-tv.ru

Правозащитники в бешенстве! Это может усилить без того обсуждаемый полицейский произвол в Штатах.

Восстания машин теперь боятся в США. В Сан-франциско дали роботам право стрелять. Надеются, что они помогут полицейским. Так что кадры из фильма про Робокопа перестали быть такими уж фантастическими. Но если серьезно, то многие в Штатах напуганы. Можно ли настолько доверять искусственному интеллекту? Что, если техника даст сбой, или попадет не в те руки? Александр Тузиков изучил риски.

Роботам в Сан-Франциско нужно разрешить убивать. На этом настаивает полиция Калифорнии. Аргумент железный: для людей служба стала слишком опасной.

«Сейчас на руках столько полуавтоматических винтовок, что нам приходится постоянно держать оружие наготове. Если не ты, то тебя. И, кажется, мы проигрываем этот поединок», — сказал полицейский Реджинальд Роу.

Стражи порядка уже сейчас широко применяют беспилотники: оперативно оценивают ситуацию на дорогах и следят за обстановкой в самых неблагополучных кварталах.

«99% времени роботы, управляемые с помощью беспилотников, просто ведут наблюдение за обстановкой. Они даже не вооружены и не могут причинить никому вреда», — уверен сотрудник правоохранительных органов США.

Полиция уверяет, что электронными киллерами «робокопы» будут становиться только в исключительных случаях. Например, если программа управления зафиксирует реальную угрозу жизням обычных людей или полицейских от действий преступников.

Искусственный интеллект пока что даже с водительскими навыками не всегда справляется. Так что пока это красивая, но виртуальная реальность. Если внести в алгоритм разрешение на убийство, недалеко до «восстания машин», как в самых страшных антиутопиях.

Прецеденты есть. Шесть лет назад в Далласе робота, к которому прикрепили бомбу, использовали для нейтрализации снайпера, застрелившего пятерых полицейских. Но это военная технология.

«Мы обязаны установить жесткий международный контроль за роботизированными боевыми системами. Нужны гарантии, что они не будут применяться в конфликтах, не попадут в руки террористов и не станут случайными убийцами из-за сбоя в программе», — заявил правозащитник Дэниел Халм.

Тема оказалась горячей — ее сейчас обсуждают в теледебатах и в интернет-стримах по всем Штатам и даже за их пределами. Например, в Японии, где еще пять лет назад правозащитникам стали известны шокирующие подробности эксперимента. Якобы в одной из лабораторий четыре боевых андроида во время сверхсекретных испытаний убили 29 добровольцев. Официально это информация не подтверждена.

«Самое страшное в этой истории, что после всех трагических событий сотрудники лаборатории деактивировали двух роботов и разобрали на части третьего, но четвертому устроили апгрейд. Подключили к спутниковой связи, чтобы он мог получать указания через удаленный центр управления», — сказала журналист-расследователь Линда Моултон Хоу.

«Что мы должны обсудить по существу, так это перспективу получить вместо полицейских целую армию убийц, которые будут действовать безоглядно, не задумываясь о последствиях. Но в американской полиции уже служат тысячи таких», — уверен сотрудник полиции США.

Американские правозащитники не то что к роботам, даже к обычным полицейским предъявляют серьезные претензии. По информации Washington Post, в прошлом году сотрудники полиции убили тысячу 55 человек. Это максимальный показатель за шесть лет — с тех пор, как начали вести подсчет жертвам полицейского произвола в США.