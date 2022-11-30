Путин дистанционно проинспектировал открытие девяти соцобъектов по всей России

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Современные технологии позволили российскому лидеру в сжатые сроки обсудить множество социально значимых вопросов.

Владимир Путин провел совещание с членами Правительства. Главной темой стало развитие социальной сферы. В ходе встречи президент поднял вопрос зарплат в бюджетной сфере и поручил произвести их индексацию. Рост произойдет уже в январе и составит 8%. Кто еще получит поддержку, узнал Виктор Синеок

С точки зрения эффектности, абсолютным бенефисом Юрия Пояркина, директора Забайкальского краевого драматического театра им. Н. А. Березина, стало начало разговора с Владимиром Путиным — оно получилось ярким, как интерьеры здания в Чите. Рассказывая о зале, сцене и светомузыкальном оборудовании, заслуженный работник культуры не сдержал волнения. Поделился, что говорить со сцены при аншлаге легче, чем с президентом.

«А что у вас из зарубежной классики идет?» — спросил Владимир Путин.

«„Мольер“ на сегодняшний день, „Тартюф“… Далее „Борис“… сейчас запутаюсь!» — ответил Пояркин.

«Достаточно!» — попросил остановиться губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

А ведь губернатор предупреждал. Но было поздно. Юрий Пояркин решил дополнить перечень постановок русской классикой.

«Ревизор», «Горе без ума»… Ой, «от ума». Извините!» — продолжил Пояркин.

Оговорка президенту даже понравилась. Натолкнула на мысль, у кого «горе» и кто на самом деле «без ума».

«Видите, нашу культуру неумные люди отменяют. А мы ничего из лучших произведений, лучших образцов культуры других стран не только не отменяем, но и продвигаем вперед те идеи, в которых заложены гуманистические начала. Мы умные. А те, кто отменяет нашу культуру — не очень», — предположил Владимир Путин.

Сегодня был день большой приемки. Президенту показали девять совершенно новых социальных объектов в разных регионах. Но в стране их тысячи.

«Несмотря на все текущие сложные вопросы, все вызовы сегодняшнего дня, наши планы по вводу в эксплуатацию ключевых объектов социальной сферы и инфраструктуры по строительству жилья последовательно выполняются, серьезные ресурсы для комплексной модернизации обновления всей социальной отрасли делает все проекты и программы развития, при этом доля расхода государства на социальную сферу, в целом, последовательно увеличивается», — заявил Путин.

Из всего созданного по федеральным и региональным программам, нижегородская школа номер 800 выделяется особо. К 800-летию города построили что-то невиданное, архитектурно-образовательное, с меняющими конфигурацию классами, мастерскими, атриумами. Все продумали, даже диско-шар в актовом зале висит.

«Я в таком же вдохновении от этой школы, как, надеюсь, будут все дети, которые сюда придут», — ответил директор учреждения на вопрос Владимира Путина о том, насколько понравилось новое здание.

В Архангельске президенту России показали новые дома для переселенцев.

«Ожидаем, что в текущем году будет установлен новый рекорд по жилищному строительству. Уже сейчас введено более 87 миллионов квадратных метров, три миллиона российских семей улучшили свои жилищные условия. В целом по стране с опережением идет и расселение граждан из аварийного фонда. Мы постоянно говорим, что нужно из трущоб людей выселять», — подчеркнул Путин.

Но есть территории, где людям пришлось еще тяжелей, например, город Тулун Иркутской области, где после наводнения в 2019 году восстанавливают жилые дома и инфраструктуру. Сейчас переехать туда появилась возможность. Там президенту РФ показали, как выглядит здание новой школы.

Сразу после церемонии открытия социальных объектов, Владимир Путин поговорил с членами правительства. Начал с экологии.

«У нас экологическая повестка, несмотря ни на что, по сравнению с другими странами активно развивается и является одной из важнейших составляющих нашей совместной работы. Есть такая тема, как работа на вторсырье, на переработанном сырье и сама переработка сырья. Как идет работа по созданию мероприятий замкнутого цикла?» — поинтересовался Владимир Путин у вице-премьера Виктории Обрамченко.

Выяснилось, что работа идет серьезная. В каждом федеральном округе появится свой экотехнопарк. К 2023 году в строительстве будет 40% вторсырья, 30% в промышленности и 50% в сельском хозяйстве. Все документы уже приняты. Виктория Абрамченко обещает большую экономию.

«В дорожном строительстве применение резинового модификатора, полученного из переработанных шин, применение вторичного асфальтобетона позволяет снизить стоимость строительства дорог до 20% при сохранении эксплуатационных характеристик. Из отходов леспрома и полимеров получают древесно-полимерные материалы, которые используются во многих отраслях, эти материалы на 30% дешевле, чем товары из первичного сырья», — сообщила Абрамченко.

Сейчас как раз время, когда надо внимательно относится к расходам. Тем не менее, государство тратит огромные суммы на поддержку важных отраслей. Так, на гражданскую авиацию выделили 172 миллиарда. Деньги пошли на субсидии перевозчикам, что позволило удержать цены на авиабилеты.

«По данным федеральной антимонопольной службы на 10 ноября, мы специально запросили, сделали замер, цены остались на уровне последних двух лет», — подчеркнул министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Путин призвал увеличить контейнерные перевозки и активнее внедрять технологии искусственного интеллекта в разных областях. Но одной из главных тем стали зарплаты бюджетников. Если коротко — их повысят в будущем году.

«Не нужно выделять средства в последние дни уходящего года. Мы столкнулись с инфляцией — цены выросли, и зарплаты в номинальную прибавляют, поэтому в январе нужно провести индексацию зарплат бюджетников», — заявил Владимир Путин.

Тяжелый 2022 год доказал, что усилия дают результаты. Уровень бедности в стране снизился до 10,5%, хотя в следующем году, как заметил президент, факторов неопределенности будет больше. Но, несмотря на них, все обязательства перед людьми должны быть выполнены.