Письмо в конверте: раскрыты подробности взрыва в посольстве Украины в Испании

В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, есть один пострадавший

Фото: Reuters / JUAN MEDINA

Взрывчатка находилась в конверте, который получил сотрудник диппредставительства.

В посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв, один человек пострадал. Об этом сообщает местное издание El Confidencial.

Известно, что взрывное устройство находилось в письме, которое получил сотрудник посольства. Примерно в 11:00 по местному времени он вскрыл конверт, который моментально взорвался в руках у дипломата.

Мужчина получил легкие ранения и смог самостоятельно добраться в ближайшее медицинское учреждение.

На данный момент на месте инцидента работают следователи. Национальная полиция оцепила район улицу Абубилья, на которой находится украинское посольство. По всему району Пиовера расставлены специальные посты. Кроме того, введен в действие антитеррористический протокол.

К слову, детективы не стали раскрывать информацию о типе взрывчатки, попавшей в руки украинского дипломата.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что при мощном взрыве в Иерусалиме пострадали 18 человек.