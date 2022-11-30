Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Андреевки в ДНР

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

До этого на донецком направлении были полностью освобождены населенные пункты Белогоровка и Перше Травня.

Сегодня, 30 ноября, в результате наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Андреевка Донецкой народной республики, сообщает Минобороны РФ.

«Продолжаются успешные наступательные действия по освобождению российскими войсками от противника населенного пункта Водяное Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

Напомним, до этого в Минобороны России рассказали об освобождении населенных пунктов Белогоровка и Перше Травня Донецкой народной республики.

Еще 13 ноября российские бойцы в результате успешных наступательных действий полностью освободили от националистов поселок Майорск на донецком направлении. А уже через два дня ВС РФ взяли под контроль Павловку в ДНР. Тогда было ликвидировано до 1400 украинских боевиков.

В том числе при освобождении Павловки русская армия уничтожила два самолета Су-25 воздушных сил Украины, вертолет Ми-8, 12 танков, 27 боевых машин пехоты и до 30-ти других боевых бронированных машин.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как украинские националисты вновь потерпели оглушительное поражение.