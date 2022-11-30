«Уверенно и с улыбочкой»: Стас Барецкий раскрыл секреты прохождения таможни

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Куденко; Александр Натрускин; 5-tv.ru

Шоумен Стас Барецкий заявил, что металлодетекторы, например, не срабатывают на золото.

История о задержании пассажира, который провозил в своем багаже цепь из золота за 10 миллионов рублей, удивила общественность. Что произошло с мужчиной и почему он не надел свою цепь на себя, а убрал в багаж?

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru шоумен Стас Барецкий, тоже любящий массивные украшения из золота, поделился своими секретами правильного прохождения досмотра в аэропорту.

«Я вот допустим все свои украшения надеваю на себя, у меня все пальцы в кольцах. До сих пор я так хожу, потому что мне нравится. Они (таможенники — Прим.ред) видят эти кольца на моих пальцах, и даже не просят их снимать. Они же видят, что я не прячу ничего. А то, что он (задержанный в аэропорту - Прим.ред) подложил в багаж, конечно, это вызывает у них сразу подозрение, потому что они боятся каких-то может тонкостей, связанных с тем что, он вывез какую-то украденную ценность из Русского музея или Эрмитажа, пытался вывезти ее в Эмираты», — заявил артист.

По его словам, металлодетекторы в аэропорту не срабатывают на золото.

«Я еще раз говорю, в арках золотое настоящее не звенит. Ты проходишь спокойно. У меня на пальцах надеты кольца и на шее цепочке, она (арка) не звенит», — добавил он.

А для того, чтобы снять с себя вообще любые подозрения, надо всегда быть уверенным в себе и улыбаться.

«И вообще надо уверенно проходить через эти все таможенные контроли. С улыбочкой, уверенно, поднимать руки вверх», — заключил Барецкий.

Шоумен пояснил, что когда человек начинает злиться при таможенниках, это может вызвать у них в ответ такую же реакцию. Соответственно, они захотят тут же допросить вас по любому поводу.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Стас Барецкий возмутился новыми правилами провоза драгоценностей.