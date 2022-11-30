Квартиры и участки: Максим Галкин* получил от родителей миллиардное наследство

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Артист уже в самом начале карьеры был завидным женихом.

Уже в начале карьеры юмориста Максима Галкина* можно было считать завидным женихом: от родителей, ушедших в начале 2000-х, ему досталась трехкомнатная квартира у метро «Новые Черемушки» стоимостью в 45 миллионов рублей, а еще — двушка на Плющихе за 24 миллиона, рассказывает KP.RU.

Перешла в собственность артиста от города и квартира, почти в 250 квадратов, на Варсонофьевском переулке, ее стоимость — не менее 100 миллионов. Ценность этой недвижимости добавляет то, что она располагается в историческом здании, над которым работал архитектор Лев Кекушев. Правда, в 2010 году комик оформил эту квартиру на супругу Аллу Пугачеву, а та в свою очередь — на внука.

И это далеко не все наследство от непростых родителей знаменитости — им, в том числе принадлежала квартира в 163 квадратных метра в первом Неопалимовском переулке. Дом тоже исторический, потому и цена соответствующая — 86 миллионов рублей. Правда, братья Галкины полюбовно договорились, что этот объект достанется старшему наследнику, Дмитрию. На него же Максим перепишет потом особняк в 590 квадратов в Наро-Фоминском районе, цена объекта еще более запредельная — 150 миллионов.

Получили братья и участок в поселке Внуковское — это всего 13 соток, но эта земля тоже имела особую ценность. Ее получил дед Максима и Дмитрия еще при Сталине, и строили там дома самые богатые и знаменитые чиновники того времени — из Миноброны и Министерства внешней торговли СССР. Но Галкины в итоге от этого участка со временем избавились.

Также родители позаботились, чтобы и на счетах двух братьев Галкиных не было пусто — после смерти Александр и Наталья Галкины оставили после себя огромные суммы.

Как известно, отец Максима и Дмитрия Галкиных, Аллександр Галкин, возглавлял Главное бронетанковое управление Минобороны, после — Главное автобронетанковое управление. В 1997 году получил мандат депутата Государственной думы. Не стало мужчины в 2002 году. Мать комика занималась научной работой — была старшим научным сотрудником Международного института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Российской академии наук. Женщина ушла из жизни через два года после смерти мужа.

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* — признан в России иноагентом.