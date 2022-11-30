«Что за предъявы»: Стас Барецкий возмутился новыми правилами провоза драгоценностей

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Куденко; Коньков Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Шоумен Стас Барецкий рассказал, что лучше всего в аэропорту надевать на себя все украшения сразу.

В аэропорту Кольцово таможенники задержали пассажира, в багаже которого обнаружили при досмотре цепь из золота 999 пробы весом 4 килограмма.

Мужчина утверждал, что носил это украшение на шее, но, почему-то решил убрать его в багаж. Но это не убедило таможенников и они изъяли драгоценность.

Шоумен Стас Барецкий, который и сам любит массивные украшения, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, почему считает это дискриминацией.

«Конечно является дискриминацией. Но что делать… Если бы человек вез ящик водки, я бы еще мог понять, что ему бы предъявили, мол, „вы водку везете, напьетесь и будете буянить в самолете“. Но человек везет свою личную вещь, украшение и дорогое. Мало ли, может ему бабушка подарила. Почему такие предъявы кидаются, я не понимаю. Ну, да, может кто-то чемодан денег везет, но личную вещь — цепь….», — заявил артист.

По его словам, задержанный мужчина сделал большую глупость, что не надел украшение на себя, ведь тогда бы к нему точно не было бы никаких вопросов.

«Он глупость большую сделал, надо было на шее везти и тогда это бы являлось украшением. Тогда они не смогли бы с шеи снять», — заключил Барецкий.

Напомним, с 1 сентября в России введен временный запрет на вывоз из страны заготовок, полуфабрикатов или лома драгоценных металлов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как музыкант Стас Барецкий сделал громкое заявление о том, что он является внебрачным сыном артиста Бориса Моисеева.