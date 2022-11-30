«Меня называли змеей»: Елена Борщева объяснила, как выбирает украшения к образам

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

Актриса появилась на презентации фильма в змеиных серьгах.

Российская актриса и юмористка Елена Борщева рассказала, как подбирает свои образы. По ее словам, она подходит к выбору нарядов без фанатизма, иногда даже может поискать в интернете какие-то варианты. Новогодний образ у Борщевой почти готов, ей осталось определиться только с украшениями, на которых актриса, кстати, любит делать акцент.

«У меня уже готово новогоднее платье, насчет украшений пока не задумывалась. У меня есть кое-что минималистичное в моей коллекции. Может, этого и будет достаточно. Но, чтобы прям специально сбиваться с ног — нет», — рассказала актриса.

Для выхода на презентацию кинокартины Борщева выбрала совсем не миниатюрные украшения. Строгий костюм юмористки дополнили большие серьги в виде змей.

«Каждую женщину хоть раз называли змеей, и я не исключение. В моем случае (выбранные сережки — Прим. ред.) просто открыла, думаю: „Вау“! , и надела, чтобы разбавить мой лаконичный образ», — объяснила юмористка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елена Борщева не считает отдых с детьми полноценным.