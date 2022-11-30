«Неплохая прибавка к пенсии»: Пугачева продолжает зарабатывать на россиянах

Адвокат Алешкин: у Аллы Пугачевой в России остался доход до 60 миллионов рублей в год

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

У Примадонны в стране остался бизнес, который приносит ей доход до 60 миллионов рублей в год.

Сбежавшая в Израиль Алла Пугачева продолжает зарабатывать на россиянах. Об этом сообщил адвокат Андрей Алешкин в беседе с KP.RU.

Ранее стало известно, что Примадонна закрывает свою последнюю компанию в России, но у нее все же остался источник дохода. Это именной бренд артистки, который существует на российском рынке аж с 1997 года в коллаборации с известной обувной маркой. Под именным брендом Аллы Пугачевой продается обувь, сумки и духи — все эти товары до сих пор можно найти на популярных маркетплейсах. Самая дешевая обувь от «Примадонны» стоит три тысячи рублей, самая дорогая — до 23 тысяч. Сумочки и духи — от одной до четырех с половиной тысяч рублей. Сейчас все товары продаются со скидкой в честь «черной пятницы».

«Артистка может использовать ИП для ведения предпринимательской деятельности. Оборотные средства по ИП составляют 60 миллионов в год — неплохая прибавка к пенсии. Кроме того, Алла Пугачева выпускает обувь и аксессуары: от этого бизнеса она может получать как единовременный, так и постоянный доход, все зависит от условий контракта. Здесь я не вижу ничего удивительного: имя Аллы Борисовны за много лет уже стало брендом», — объяснил адвокат Андрей Алешкин.

Получается, певица не порвет все связи с Россией, пока не закроет здесь ИП и не запретит обувному бренду использовать ее имя. Кстати, за ИП Пугачева ежегодно платит пенсионные и страховые взносы на несколько десятков тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пугачева закрывает свою последнюю компанию в России.