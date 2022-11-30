Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; Личный архив Ларисы Михайловы; 5-tv.ru

Актриса Анна Хилькевич похвасталась, что получила диплом и может лечить людей с помощью биоэнергии и массажа. Но можно ли доверить здоровье звезде «Универа»?

Доверять здоровье блогерам-целителям — большой риск, можно окончательно его потерять, а еще попасть на деньги, приоритет нужно отдавать специалистам с медицинским образованием. Об этом в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала врач-физиотерапевт, дерматолог и косметолог Лариса Михайлова.

Эксперт не отрицает, что люди могут действительно обладать разными дарами — к примеру, Анна Хилькевич уверяет, что способна исцелять людей руками, и это допустимо. Но одного таланта здесь недостаточно и диплома целителя — тоже. Этот документ блогерам выдают через несколько месяцев так называемой учебы, а медикам и шести лет учебы в вузе мало, чтобы называть себя квалифицированными специалистами.

«Медицинское образование — самое долгое в любой стране, от шести до десяти лет. Люди учат только анатомию полтора года, потом — нозологию различных заболеваний, и в теоретическом, и в практическом смысле. Я не думаю, что государству очень хочется сделать это образование максимально длинным. <…> Просто быстрее это все уложить не получалось никогда. И вот за какие-то там месяцы она получила диплом целителя… Я искренне считаю, чтобы лечить людей, надо иметь две вещи — не только дар, но еще образование, соответствующее профилю», — заметила собеседница.

В качестве примера врач привела один недавний случай: девушка-блогер выучилась на целителя и давала советы в соцсетях. А потом, когда мама ребенка с сахарным диабетом пыталась скорректировать терапию и начались последствия, разразился скандал. Блогер в ответ лишь руками развела, объяснив, что она не является врачом. То есть, когда нужно брать ответственность, «специалисты» уровня Анны Хилькевич ее с себя снимают.

«Это, на мой взгляд, большое безобразие — то, что у нас происходит во всех этих соцсетях, когда слово „доктор“ к своему аккаунту может прилепить каждый желающий. <…> Медицина очень жестко регламентируется нашим государством — Роспотребнадзором, Минздравом, прокуратурой и всеми на свете контролирующими органами. И у меня тогда такой вопрос, почему к врачам так много всяких претензий, а к целителям — нет?!» — возмущается врач.

Она отметила, что даже медсестры, на которых люди учатся несколько лет, не имеют юридического права назначать медикаменты и давать медицинские советы. А уж стоит ли доверять здоровье блогерам — вопрос риторический. Разве что от скуки, но в таком случае лучше оценить талант или внешность Анны Хилькевич на экране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 23-летняя Анна Хилькевич получила диплом Мастера Рейки первой ступени и сможет лечить людей с помощью биоэнергии и массажа.