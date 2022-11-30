Музыкальный проигрыш: Разину снова не удалось заполучить песни «Ласкового мая»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Ранее Андрей Разин, не согласившись с решением кассационного суда о принадлежности прав на песни легендарной группы все же покойному Юрию Шатунову, попытался обжаловать его в Верховном суде.

Сегодня, 30 ноября, Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске оставил без удовлетворения жалобу продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина на приостановку рассмотрения дела о смежных правах на песни коллектива.

О решении суда стало известно 5-tv.ru. Также в распоряжении оказалось и видео с вердиктом судебной инстанции.

«Решение судебной коллегии по гражданским делам Ставропольского краевого суда от 14 июля 2022 года оставить без изменения, кассационную жалобу Разина — без удовлетворения. Определение может быть обжаловано в Верховном суде РФ», — говорится в сообщении.

Ранее экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, не согласившись с решением кассационного суда о принадлежности прав на песни легендарной группы все же покойному Юрию Шатунову, попытался обжаловать его в Верховном суде.

За все время судебных тяжб между Разиным и Шатуновым было проведено немало экспертиз предоставленных экс-продюсером документов. Все они якобы свидетельствуют о том, что основатель «Ласкового мая» Сергей Кузнецов передал еще много лет назад права на хиты группы Разину.

Для Разина вскрывшаяся и доказанная правда, конечно же, не аргумент и он обвинял во всем правосудие.

Напомним, что последние годы жизни Шатунов все силы потратил на то, чтобы доказать — он имеет право исполнять хиты «Ласкового мая». Разин же утверждал и убеждал всех — только он может владеть правами на песни коллектива. Незадолго до смерти певец одержал победу в разбирательствах. Но 23 июня его сердце внезапно остановилось.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как бывший участник группы «Ласковый май» Андрей Гуров до сих пор считает Разина великим человеком, несмотря на его угрозы.