Путин призвал добиться роста зарплат во всех ключевых отраслях РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Государство серьезно настроено улучшить качество жизни россиян.

Россия будет добиваться роста заработных плат во всех ключевых отраслях. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на мероприятии, посвященном открытию социальных объектов в рамках федеральных и региональных программ.

«Нам нужно добиться роста зарплат во всех ключевых отраслях. И здесь роль государства принципиальная. И нам нужно достичь увеличения зарплат в бюджетной сфере. Мы должны на этот вопрос обратить особое внимание. Это главное тема нашего совещания», — сказал глава государства.

В том числе Путин призвал активно расселять россиян из аварийного жилья. Российский лидер много раз обращал внимание на ветхие жилищные условия, это будет исправлено. Сейчас процесс расселения в стране идет очень активно.

Помимо этого президент России объяснил, что уже к концу 2022 года в РФ будет установлен новый рекорд по строительству недвижимости. Уже сегодня три миллиона русских семей живут в лучших условиях, чем раньше.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин призвал российских судей не забывать о правах и свободах своих граждан.